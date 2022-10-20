2022/10/20 | 05:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأزمة لم تتوقف حتى الآن، وتداعياتها مستمرة، والأجهزة الأمنية أوقفت 14 شخصا اتُهموا بإشاعة خطاب الكراهية، والتحريض على الفتنة، وأحيلوا إلى القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حين تُهدد كرة القدم السلم المجتمعي في الأردن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حين تُهدد كرة القدم السلم المجتمعي في الأردن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).