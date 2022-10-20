واشنطن قلقة من انتهاء الهدنة في اليمن بدون تمديد

2022/10/20 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، الأربعاء، عن "قلق الولايات المتحدة العميق" إزاء انتهاء الهدنة في اليمن في بداية أكتوبر من دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق حول تمديدها.

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