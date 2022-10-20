لمواجهة الأسلحة الإيرانية.. أوكرانيا تطلب القبة الحديدية وإسرائيل تتمهل

2022/10/20 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إسرائيل على أوكرانيا المساعدة في تطوير وسائل لحماية المدنيين من الهجمات الجوية، بعد يوم واحد من طلب كييف إمدادها بمنظومات وأسلحة إسرائيلية لمواجهة الاستخدام الروسي المتصاعد لأسلحة "إيرانية" في ساحة الحرب.

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