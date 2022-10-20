ممثلة أمريكية آسيوية تظهر على عُملة أمريكية لأول مرة..من هي؟

2022/10/20 | 08:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستصبح النجمة السينمائيّة، آنا ماي وونغ، التي ظهرت في هوليوود خلال عصر الأفلام الصامتة، أول أمريكيّة آسيويّة تظهر على عُملة أمريكية، وذلك بعد قرن من حصولها على أول دور رئيسي لها.

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