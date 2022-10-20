نصائح تجنبك الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم.. تعرف عليها

2022/10/20 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في كثير من الأحيان قد تستيقظ متعبًا حتى بعد النوم لمدة 7-8 ساعات، ويترتب على ذلك الإصابة بعدد من المشاكل الصحية، لذا نستعرض بعض النصائح التي سو تجنبك الشعور بالإرهاق كل صباح.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصائح تجنبك الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم..



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