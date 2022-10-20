فرنسا تعلن إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات في سوريا

2022/10/20 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت فرنسا، الخميس، 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

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