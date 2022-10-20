2022/10/20 | 09:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. اليونسكو تقيم معرضها الصوري في جامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zzwWimtkG80
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. اليونسكو تقيم معرضها الصوري في جامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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