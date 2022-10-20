الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل بناية في سوق شعبي شرقي بغداد

2022/10/20 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على محالّ متنوعة النشاط التجاري.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن “المحتل أغلبها مخالفاً لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل سوق منطقةالأمين شرقي بغداد”.

وبينت أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمالالإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وطالبت المديرية بـ”فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية التجارية”.

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