تفاوت أسعار النفط بفعل تقلبات الطلب ومخاوف الإمدادات

2022/10/20 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس مع موازنة المستثمرين الحذر المتعلق بقلة الإمدادات مع توقعات تراجع الطلب.

وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني التي ينقضي أجلها يوم الخميس 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.89 دولار للبرميل.

وفي تصريحات يوم الأربعاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار.



وسيكون السحب من الاحتياطي الاسراتيجي هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط أعلن بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

غير أن حظرا وشيكا في الاتحاد الأوروبي على منتجات الخام والنفط الروسية وخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا دعم الأسعار.

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