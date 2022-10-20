مصرع واصابة 3 اشخاص بحادث سير مروع في شارع 120 بأربيل (صور)-عاجل

2022/10/20 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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مراسلنا: سائق هيونداي خصوصي يسوق بسرعة جنونية على الشارع الخدمي 120 يفقد السيطرة على السيارة ليتوجه للطريق المقابل ويصدم تاكسي ويقتل شخصين ويصيب اخر بجروح خطيرة

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