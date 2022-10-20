امطار رعدية في 7 محافظات عراقية غدا الجمعة

2022/10/20 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، هطول امطار رعدية يوم غد الجمعة في عدة مناطق من البلاد.

وقال عطية في تدوينة له على "فيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "امطاراً خفيفة متوقعة مساء اليوم في دهوك واربيل ".

وأضاف أن "يوم غد ستشمل مناطق عديدة من نينوى ودهوك والانبار واربيل والسليمانية وكركوك وصلاح الدين"، مبيناً أن "الامطار ستكون مصحوبة بالبرق والرعد".

وحذر عطية من أن "غداً الجمعة ستكون الامطار غزيرة في شمال وشرق اربيل وشمال السليمانية".

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