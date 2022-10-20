الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار

2022/10/20 | 09:34 - المصدر: بغداد اليوم

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حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1632.60 دولار للأوقية بحسب رويترز.واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 % أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

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