2022/10/20 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهر تقرير غالوب العالمي للمشاعر 2022 الصادر، أن مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يومياً، سجلت رقماً تاريخياً في قياسات الرأي العام التي تجريها مؤسسة غالوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يكشف أكثر شعوب العالم تعاسة..



تعرف على مرتبة العراق المركز الخبري الوطني.

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