2022/10/20 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توصلت دراسة إلى أن الدردشة مع غرباء مهمة في أثناء تنقلاتك ومع زملائك في المكتب.واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مجموعة متنوعة من أنواع العلاقات يكونون أكثر سعادة من أولئك الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: الدردشة مع شخص غريب تزيدك سعادة! المركز الخبري الوطني.

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