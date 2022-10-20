تركيا: وصول قوات من جيشنا إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022

2022/10/20 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا وصول أفراد من جيشها إلى قطر لتأمين كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة ابتداء من 20 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الخميس

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