القوة الجوية يعود للصدارة من بوابة كربلاء

2022/10/20 | 10:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب القوة الجوية على ضيفه كربلاء

بنتيجة (1-0)، مساء اليوم الأربعاء، في

ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الثالثة

من الدوري العراقي الممتاز.

وتمكن حسين جبار من تسجيل هدف القوة

الجوية الوحيد في الدقيقة 3

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