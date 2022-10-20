لتخفيف الزخم المروري.. توجيه أمني جديد لسيطرات العاصمة

2022/10/20 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادوجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الخميس، بفتح جميع الممرات في السيطرات الثابتة في اوقات الذروة الصباحية والمسائية.

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