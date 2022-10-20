20% منه في كردستان.. خبير يكشف احتياطيات العراق من الغاز

2022/10/20 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف الخبير في مجال الطاقة أحمد صباح، الخميس، عن حجم احتياطي العراق من الغاز، فيما أكد عدم قدرة اقليم كردستان على تطوير هذه الصناعة والحصول على موقع في أسواق الطاقة العالمية.

وقال صباح لوكالة /المعلومة/ إن "أحتياطي العراق من الغاز يبلغ ١٣٢ ترليون مقمق"، مبينا أن "أحتياطي الأقليم يمثل ٢٠٪ من أحتياطي العراق تقريبا".

وأضاف، أن "الأقليم سيتمكن في أفضل الأحوال من أنتاج ١٢٠٠ مقمق يوميا، ممكن تصدير بعضها لتركيا خلال أشهر أعتدال المناخ و بالتالي قلة الطلب على الكهرباء، لكن هذه الكميه لا تكاد تذكر في سوق الطاقة العالمي ناهيك عن أحداث أثر ستراتيجي".

وأشار الى أن "الأقليم ينتج حاليا قرابة ٧٧٠ مقمق يوميا أغلبها من حقل خورمور وجمجمال، فيما يننظر حقلي ميران و بيناباوي التطوير".

واعتبر أن "أقليم كردستان غير قادر على تصدير الغاز، هذه حقيقة فنية، عدا ذلك هو مجرد كلام سياسي بهدف كسب دعم الغرب ضد السلطه المركزية أو لأجل دعم أي من الفريقين الكرديين المتخاصمين ضد الأخر".

ولفت الى أن "أحتياطي الغاز في كردستان متواضع و سياسييهم يستغلون المناخ الدولي و أزمة الطاقة لكسب الدعم في نقاش غير فني تماما".

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