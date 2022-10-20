خرائط google تغير اسم مرقد الامام علي في النجف الى

2022/10/20 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اظهرت خدمة الخرائط التي تقدمها شركة (google) لرواد المتصفح الخاص بها حصول تغييرات باسم مرقد الامام علي (ع) في محافظة النجف حينما يتم البحث عنه.

واوضحت الخرائط التي تابعتها (بغداد اليوم)، وقامت بتجربة البحث فيها عن تحول اسم مرقد الامام عليه السلام الى "معبد الكفر والضلال".

وهذه صور توضح اسم المرقد في الخرائط :

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