بعد استدراج الخاطف.. الاستخبارات العسكرية تحرر مختطفة في صلاح الدين

2022/10/20 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من تحرير مختطفة في صلاح الدين والقبض على الخاطف.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات صلاح الدين وبمشاركة استخبارات وقوة من القيادة تم نصب كمين محكم في منطقة القادسية تكريت وعلى اثره تم تحرير مختطفة تولد 2005".واضافت انه "تم استدراج الخاطف والقي القبض عليه، اذ جرى تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".

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