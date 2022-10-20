التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني العام المقبل

2022/10/20 | 10:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997.

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