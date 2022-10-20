قائد عمليات بغداد يصدر توجيهاً يخص اوقات الذروة الصباحية والمسائية

2022/10/20 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه قائد عَمَلِيَّات بَغْدَاد، الفريق الركن احمد سليم، اليوم الخميس، بفتح جميع الممرات في السيطرات الثابتة في اوقات الذروة الصباحية والمسائية.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان: “بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وللمساهمة بتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، وجه الفريق الركن قائد عمليات بغداد بفتح جميع الممرات في سيطرات التفتيش “الثابتة” وذلك في أوقات الذروة (الصباحية والمسائية)”.

وأضافت، أن “ذلك يأتي لتسهيل انسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات ورفع العبء عن كاهل المواطنين خلال التوجه الى الدوام والعودة منه مع مراعاة الجانب الامني”.

وأشارت القيادة، إلى أن “اللجنة المشكلة في وقت سابق لهذا الغرض قد نفذت خلال هذا العام عدد كبير من مهامها في فتح الطرق ورفع السيطرات من مختلف طرق العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، وما زال العمل جاري في هذا السياق”.

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