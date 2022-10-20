اسعار الذهب عند ادنى مستوى له بفعل ضغوط صعود الدولار ومخاوف رفع جديد لاسعار الفائدة

2022/10/20 | 10:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.وبحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش … Readmore

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