2022/10/20 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة صالح العراقي يرفض الانخراط في مجاميع عسكرية مهمتها خرق القانون أولاً على المسلة.

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