الكويت.. اعتراف جديد لـ

2022/10/20 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى شاب مصري بتصريحات جديدة فيما يتعلق بقضية قتله عاملين سوريين كانا يعملان معه قبل أشهر.

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