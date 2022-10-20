2022/10/20 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسمه تعالى تناهى الى مسامعي ان هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسـ*ـكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة امن الوطن ومن هنا اعلن ان هذه ليست افعالنا ولا اخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يتبرأ من جهات تسعى لتشكيل مجاميع عسكرية في العراق المركز الخبري الوطني.

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