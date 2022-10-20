وزير النفط في حكومة عبد المهدي: لم أرشح مجددا ولست راغبا في العمل بالدولة العراقية

2022/10/20 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفى وزير النفط الأسبق ثامر الغضبان، الخميس، انباء اعادة ترشيحة للمنصب في الحكومة الجديدة.

وقال الغضبان في بيان إن "رسائل وصلتني من العديد من الأصدقاء والمعارف تذكر إنني مرشح لمنصب وزير النفط في الحكومة التي يجري تشكيلها هذه الأيام".

وأضاف، "إنني لم ارشح نفسي ولم أسعى للمنصب ولست راغبا في العودة إلى العمل في الدولة مجددا".

وأعلن "الاستعداد الكامل لتقديم الدعم والمشورة دون مقابل".

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