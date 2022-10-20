ماذا تعرف عن نقل ورسوم دفن الجنائز في مدينتي كربلاء المقدسّة والنجف الاشرف في العهد العثماني؟

2022/10/20 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدَّرت المصادر العثمانية في عام 1841م

عدد الجنائز التي كانت تصل إلى مدينتي

النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ما بين (500

-1000) جنازة سنويا ً، وكانت الحكومة

العثمانية تسعى إلى إدخال الرسوم التي

يتم فرضها ع

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