كربلاء:تأسيس أول فريق لكرة القدم للمكفوفين في العراق (صور)

2022/10/20 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس جمعية السراج العراقية

للمكفوفين عثمان الكناني في حديث صحفي ،

إنه "تم تأسيس أول فريق لكرة القدم

للمكفوفين في العراق في محافظة كربلاء،

وهذه الخطوة تُعد تاريخية لأبناء هذه

الشريحة".

وأضاف، أنه

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