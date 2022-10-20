تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بالسفيرة الأمريكية لدى العراق

2022/10/20 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد

شياع السوداني، مساء الأحد الماضي،

السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة

آلينا رومانوسكي.

وشهد اللقاء التباحث في العلاقات

الثنائية والمصالح المشتركة بين

البلدين وسب

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