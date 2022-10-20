2022/10/20 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – سياسةتبرأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، من مجاميع عسكرية خاصة مهمتها خرق الشرع والقانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه مهمتها.. الصدر يتبرأ من مجاميع عسكرية "خاصة" - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه مهمتها.. الصدر يتبرأ من مجاميع عسكرية "خاصة" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).