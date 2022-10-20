من زاوية فريدة.. مصور يوثق ملعب كرة سلة ابتلعته الرمال في الإمارات

2022/10/20 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعشق يورا بورشيف تصوير الملاعب الرياضية.ودمج المصوّر الروسي ذلك مع شغفه بالتصوير بواسطة طائرات "الدرون".وأصبحت صورة التقطها بين رمال دولة الإمارات العربية المتحدة من من الأعمال المُشاد بها في جائزة التصوير بواسطة طائرة "الدرون" لعام 2022.

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