2022/10/20 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صلته بمجاميع “خاصة عسكرية”، هناك من يسعى لتشكيلها لخرق القانون وزعزعة الأمن.يأتي هذا الموقف في وقت فيه يعمل رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني على تشكيل حكومته، التي رفض … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يعلن البراءة من اي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يعلن البراءة من اي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).