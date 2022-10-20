طهران تخاطب كييف: اين الدليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا

2022/10/20 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران أرسلت رسالة إلى كييف طالبة منها تقديم دليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا.وقال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكرواتي غوردان غرليش رادمان: “طلبنا من … Readmore

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