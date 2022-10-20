متفوقاً على الأمير ويليام.. فان ديزل «أجمل أصلع في العالم»

2022/10/20 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصد النجم الأمريكي فان ديزل لقب «الأصلع الأكثر جاذبية على مستوى العالم»، متفوقاً بذلك على الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا.

وبحسب وكالة «سيو ريبوت»، حلّ فان ديزل في المرتبة الأولى ضمن الرجال الصُلع الأكثر جاذبية في العالم، ب6.46 نقطة من أصل 10 نقاط.

وجاء الاختيار وفقاً لعدة عوامل، أبرزها لمعان الرأس، وسجل بطل سلسلة «فاست أند فيوريوس» مستوى عالياً في كل العوامل، ليصبح الأصلع الأكثر جاذبية على الإطلاق، وتبين أن رأس فان ديزل يعكس الإضاءة بنسبة 70.46 % قياساً إلى مصباح كهربائي قياسي.

وحلّ في المركز الثاني الممثل الأمريكي ستانلي توتشي بمجموع نقاط 6.33، وجاء الممثل والعارض الأمريكي شيمار مور ثالثاً برأس لامع يعكس الضوء بنسبة 71.85%، أي أكثر من فان ديزل.

أما ولي عهد بريطانيا الذي هيمن على اللقب لعامين متتاليين، تراجع هذا العام إلى المركز الخامس برصيد 6.13 نقطة، لكنه حلّ ثانياً في مقياس أطول رجل بعد الأمريكي دوين جونسون «ذا روك».

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