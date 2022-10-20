أوروبا تستعد لإطلاق صواريخ «أريان 6» الفضائية الجديدة

2022/10/20 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، إنها تعتزم إطلاق أول صاروخ من طراز «أريان 6»، وهو الجيل الجديد من صواريخها الفضائية في الربع الرابع من عام 2023.

وأوضحت الوكالة التي تضم في عضويتها 22 دولة، أنها أرجأت الإطلاق الأول للصاروخ من عام 2022 إلى عام 2023 دون الخوض في التفاصيل.

وتُطور الصاروخ «أريان 6» مجموعة أريان، وهي مشروع مشترك بين شركتي «إيرباص» و«سافران»، لصالح وكالة الفضاء الأوروبية بهدف خفض تكاليف الإطلاق في مواجهة منافسة القطاع الخاص الجديدة من سبيس إكس ولضمان وجود أوروبا في الفضاء.

وتعرض المشروع المطور بتكلفة أقل قليلاً من أربعة مليارات يورو (3.9 مليار دولار) والذي تحدد له في الأصل إطلاق افتتاحي في يوليو/ تموز 2020 لسلسلة من التأجيلات.

وقالت مصادر في القطاع، إنه «من الممكن أن يتم إحالة إطلاقين إلى سبيس إكس».

وتعتزم الوكالة الأوروبية إنهاء عمليات الصواريخ الثلاثة المتبقية من «أربان 5» في النصف الأول من العام المقبل.

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