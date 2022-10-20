مشاهد جديدة لحادثة انفجار قنبلة داخل سيارة مدنية وسط السليمانية (فيديو)-عاجل

2022/10/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

حصلت (بغداد اليوم)، الخميس، على مقطع فيديو يظهر مشاهد جديدة من حادثة انفجار قنبلة داخل سيارة مدنية وسط السليمانية".

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