تحالف الفتح: السوداني لن يقدم كابينته الوزارية للبرلمان السبت المقبل

2022/10/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصرجح القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الخميس، عدم عقد جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني.وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة البرلمان يوم السبت المقبل، المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، وفق المعطيات لن تعقد في موعدها"، مبينا ان "الجلسة سوف تؤجل لموعد اخر، فالحوارات بين السوداني والكتل لحسم الحقائب الوزارية ومرشحيها مازال مستمر".واوضح ان "السوداني يحتاج الى المزيد من الوقت حتى يحسم الحوارات مع الكتل والأحزاب بشأن الحقائب الوزارية ومرشحيها، ولهذا جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، سوف تؤجل الى اشعار اخر لحين حسم هذا الملف".ومن المقرر ان يقدم محمد شباع السوداني، اسماء وتفاصيل كابينته الوزرارية الاسبوع المقبل بحسب ما يراه مراقبون.

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