الصدر يتبرأ من مساعٍ لتشكيل

2022/10/20 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الخميس، عن مساعٍ لتشكيل "مجاميع

عسكرية خاصة" قال إن مهمتها "خرق الشرع

والقانون وزعزعة امن الوطن"، وفيما أعلن

البراءة منها، دعا إلى الإبلاغ عن تلك

المجاميع.

و

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