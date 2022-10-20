مقتل رجل عراقي إثر عملية سطو مسلح في أمريكا

2022/10/20 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم

الخميس، بمقتل رجل عراقي بعد سطو مسلح

على متجره في مدينة شيكاغو الأمريكية.

قتل رجل عراقي في حي ويست ريدج، بمدينة

شيكاغو في ولاية إيلينوي الأميركية بعد

تعرض متجره لعملي

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