2022/10/20 | 12:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nXIlu6yuiOk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماراثون رياضي في ديالى يشارك فيه اكثر من 650 شخص تحت عنوان "رفض الفساد") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماراثون رياضي في ديالى يشارك فيه اكثر من 650 شخص تحت عنوان "رفض الفساد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).