استطلاع.. ملايين البريطانيين يفوتون وجبات طعام بسبب غلاء الأسعار

2022/10/20 | 12:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال 80% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية.

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