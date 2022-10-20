2022/10/20 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز-بغداد
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اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة .
وأشار الى ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قروض 150 مليون لشراء دار سكن تسدد لعشر سنوات ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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