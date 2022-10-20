وزير النفط يعلن بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء

2022/10/20 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء المقدسة.

وذكر إسماعيل في كلمه له خلال حفل تشغيل مصفى كربلاء المقدسة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع مصفى كربلاء المقدسة يعد هو الأضخم منذ اربعين عاماً مضت"، مبينا ان "المشروع بدأ تشغيله تجريبياً".

وأضاف أن "المشروع سينتج تسعة مليون لتر من مادة الكازولين (بانزين عالي الاوكتاين)"، مشيراً الى أن "المشروع سيساعد في حفظ المال العام".

ولفت الوزير الى أن "الإستثمار في المشاريع المربحة افضل شيء للإقتصاد الوطني"، موضحا أن "الوزارة كانت حريصة منذ السابق على انجاح هذا المشروع".

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