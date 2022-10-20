2022/10/20 | 12:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Yf7j0rG6F8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهندسون في وزارة النقل يكشفون عن سرقة درجاتهم الوظيفية‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهندسون في وزارة النقل يكشفون عن سرقة درجاتهم الوظيفية‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).