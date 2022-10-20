ليست سيارة مفخخة.. الكشف عن تفاصيل انفجار السليمانية

2022/10/20 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باصابة شخصين إثر أنفجار قنبلة يدوية في السليمانية.

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