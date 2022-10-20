2022/10/20 | 12:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q1g3AuNf_RU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية والسوداني يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية والسوداني يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).