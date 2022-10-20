وزير النفط: مصفى كربلاء المقدسة سينتج 9 ملايين لتر من مادة الكازولين



وزير النفط: مصفى كربلاء المقدسة سينتج 9 ملايين لتر من مادة الكازولين
2022/10/20 | 12:24 - المصدر: المورد نيوز
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