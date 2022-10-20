2022/10/20 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: طلب البنك المركزي العراقي، الخميس، 20 تشرين الأول، 2022، في كتاب...

ظهرت المقالة البنك المركزي يطلب من المصارف معلومات عن شركات وأفراد لهم علاقة بسرقة الامانات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلب من المصارف معلومات عن شركات وأفراد لهم علاقة بسرقة الامانات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلب من المصارف معلومات عن شركات وأفراد لهم علاقة بسرقة الامانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).