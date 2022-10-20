البرلمان اللبناني يخفق في إنتخاب رئيسا للجمهورية

2022/10/20 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس...

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